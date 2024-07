La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias no llegaron a un acuerdo en las negociaciones paritarias este jueves. Ante la falta de avances y los aguinaldos impagos, se ha informado que podría haber recortes en el servicio de colectivos a partir de este viernes.

A pesar de que la UTA no ha emitido un comunicado oficial ni ha convocado a un paro, los choferes han advertido sobre posibles complicaciones en el servicio de transporte público. Manifestaron que "si la empresa no paga, el chofer no sale".

La situación se debe a que algunas empresas aún no han abonado el aguinaldo a sus empleados, lo cual ha generado tensiones en las negociaciones. En la reunión paritaria celebrada este jueves en la Secretaría de Trabajo no se logró llegar a un acuerdo satisfactorio.

El conflicto se centra en la discusión salarial correspondiente a los meses de junio y julio. Este viernes es la fecha límite para el pago de sueldos y aguinaldos, lo cual agrega presión a las partes involucradas en las negociaciones.