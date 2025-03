Primera Hora Renuncias masivas en el Ministerio de Salud: denuncian un desmantelamiento generalizado "Desmantelaron áreas muy importantes. No entendemos el criterio de estos despidos, así las áreas no pueden funcionar. En el área de VIH no compraron preservativos en todo 2024. En vacunas echaron a personas que se ocupaban del control de enfermedades como el sarampión", ejemplificó la doctora Carolina Selent, infectóloga que renunció a la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.