Santo Continental "El cinto de la bata era el arma homicida, así que era lo primero que debería haberse cotejado" "El cinturón, que era el arma homicida, seguramente estaba cargado de ADN del asesino de Nora Dalmasso. No se cotejaron datos genéticos ampliamente, sino con un grupo reducido de sospechosos. A mí me llamaron a los diez días del crimen, entregué mi informe y no me llamaron nunca más", recordó el doctor Mario Vignolo, médico forense del Poder Judicial de Córdoba