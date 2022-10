Ginés González García, ex ministro de Salud durante gran parte de la pandemia más dura y la titular del PRO Patricia Bullrich se vieron las caras en Tribunales, por caso de Vacunación Vip. La denuncia por "daños y perjuicios" que se inició luego de que la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri lo acusara a González García de pedir un "retorno" a Pfizer para habilitar la llegada de las vacunas contra el Covid-19.

“Ginés González García exigió que me retracte de la verdad y yo le dije lo contrario: que lo que él debía hacer era decir la verdad de por qué no se habían comprado las vacunas Pfizer”, dijo Bullrich al retirarse de los tribunales.

“El Dr. Ginés González García, debe dar la cara para explicar a la población por qué razón no compró la vacuna que Pfizer ofrecía con preferencia a la Argentina, donde murieron 130 mil argentinos. Esto, en un momento en que morían más de 500 personas por día. El gobierno nacional engañó a la ciudadanía con fantasmas como que teníamos que entregar los glaciares, el obelisco y otras falsedades", afirmó la presidenta del Pro.

“No puede dudarse de la cuestionable conducta del Dr. Ginés González García, que tiempo más tarde debió renunciar por la causa del vacunatorio VIP. Se fue Ginés y llegaron las vacunas de Pfizer”, agregó la dirigente macrista.

En su momento, Pfizer fijó su postura en un comunicado: “Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de vacuna COVID-19″, sostuvo. Sin embargo por ahora, no llegaron a ningún acuerdo y el juicio seguirá adelante.