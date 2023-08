"El Presidente de la Nación, que está en una situación de enorme debilidad y sin ejercer su cargo, acaba de comprometer a la Argentina al ingreso a los BRICS en el momento en que se desarrolla la guerra en Ucrania, y junto a Irán, país con el que tiene una herida abierta", declaró Patricia Bullrich en su discurso frente al Consejo de las Américas, esta mañana.

El discurso de la candidata a Presidenta de la Nación se produjo un par de horas después de que el Presidente Alberto Fernández anunciara -mediante Cadena Nacional- la decisión de los referentes del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) de sumar a la Argentina, entre otros países.

"Un presidente que se está yendo no puede decir qué va a pasar en política internacional en los próximos años y comprometer a Argentina en un sistema que no tiene que ver con nuestros principios. Los empresarios que negocian con China están contentos porque Argentina va a comerciar con China que es nuestro segundo socio comercial y con Brasil. El comercio de Argentina es independiente de los alineamientos ideológicos en los que no vamos a entrar", sentenció Bullrich.