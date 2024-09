Este viernes se llevará a cabo un paro aeronáutico que afectará las operaciones de Aerolíneas Argentinas, como resultado de una medida de fuerza convocada por el Sindicato Argentino de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), bajo la dirección de Pablo Biro, y la Asociación Argentina de Aeronavegantes. El paro está programado desde las 5 hasta las 14 horas y tendrá un impacto significativo en los vuelos que operan desde Aeroparque y Ezeiza.

En un comunicado publicado en la red X, APLA expresó su preocupación por la falta de avances en las negociaciones salariales con Aerolíneas Argentinas, señalando que los ajustes propuestos no se alinean con los indicadores inflacionarios actuales. El gremio manifestó su intención de intensificar las acciones gremiales si no se logra una solución satisfactoria. "Hemos sido pacientes, hemos dialogado, pero la empresa como única respuesta al conflicto envía a los/las pilotos un planfleto que intenta romper la unidad colectiva de sus trabajadores", se menciona en el comunicado.

Los representantes sindicales también hicieron hincapié en la importancia de la unidad entre los trabajadores en momentos de conflicto, indicando que cuentan con la experiencia necesaria para enfrentar estas situaciones. "Tenemos experiencia en este tipo de conflictos y unidos lo vamos a transitar una vez más", afirmaron.

En un instructivo dirigido a sus afiliados, la Asociación Argentina de Aeronavegantes especificó que no se llevarán a cabo "ninguna actividad de vuelo desde las 5 a las 14" y que no iniciarán "el traslado AEP/EZE durante toda la duración del paro". Se aconsejó a los pasajeros que, si están en un remís en camino al aeropuerto, continúen pero no realicen el vuelo; y a aquellos que se encuentren en el aeropuerto, se les recomendó no dirigirse al avión.

La semana pasada, una medida de fuerza encubierta impactó a miles de pasajeros en aeropuertos de todo el país. Las asambleas llevadas a cabo por los afiliados de APLA, junto con el personal de Intercargo, resultaron en la afectación de más de 30 vuelos, principalmente de Aerolíneas Argentinas y Flybondi. Ante la notificación de estas asambleas, las aerolíneas involucradas, Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart, tomaron la decisión de trasladar algunos vuelos a Ezeiza, aunque esto también resultó en demoras y cancelaciones de varios servicios.

Durante el viernes pasado en Aeroparque, Aerolíneas Argentinas se vio obligada a cancelar 10 vuelos y reprogramar otros 15, únicamente en esa estación metropolitana. Además, hubo al menos cuatro vuelos demorados en JetSmart, dos en Flybondi y uno en Latam, reflejando la complejidad de la situación actual en el sector aéreo argentino.