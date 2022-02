Un inesperado litigio entre el gobierno y el sindicato de Camioneros, explotó debido a que el gobierno dejaría vencer sin prorrogarlo, el decreto que determina que el Covid es una enfermedad profesional y debe ser cubierta por la ART.

Para exigir la prórroga de ese decreto, Camioneros se movilizó hoy al Ministerio de Trabajo liderado por su scretarios general, Pablo Moyano, quien amenazó que si para la semana que viene el tema no está resuelto como el quisiera "le reventamos la Plaza de Mayo", dijo.

Sutil, Moyano expresó en el acto: "Los trabajadores no se agarraron el COVID en un viaje al interior de funcionarios, se lo agarraron laburando, pelándose el orto para que no falte la comida, el combustible y los caudales. Le pedimos al compañero Alberto Fernández que revea la situación y si no el jueves que viene reventamos la Plaza de Mayo hasta que le devuelvan el último centavo a los trabajadores", aseguró.

El referente agregó que: "Venimos acá a decirle al señor ministro que, de una vez por todas, decida si está con los trabajadores o está contemplando un acuerdo con las ART que nos han cagado toda la vida, que no atienden a los trabajadores y siempre recaen los gastos en las Obras Sociales”.