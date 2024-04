Oscar Zago fue desplazado de la presidencia del bloque de Diputados de La Libertad Avanza. Será reemplazado por el diputado Gabriel Bornoroni.

"Fue un error haber suspendido las sesiones en el día de ayer. Yo soy muy responsable. Si a algunos diputados no le gusta la cara de Zago o Marcela Pagano no es nuestro problema. Yo no hago internas, el Presidente me había dado el ok", dijo Zago por Radio Continental.

"La decisión no me la informó Karina Milei, no corresponde hacerlo de esta forma"

“Quiero agradecer a todos mis compañeros de La Libertad Avanza por haberme elegido como el nuevo presidente del bloque. Vamos a seguir trabajando para aprobar las leyes que necesita Javier Milei para sacar adelante al país. VLLC!!!”, fueron las palabras de agradecidimiento de Bornoroni en X (antes Twitter).