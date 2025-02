El Ínterin "La baja de retenciones es un dólar soja reloaded con fecha de vencimiento, y eso no es bueno" "El 1 de julio, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a anular la baja de retenciones? Va a estar todo paralizado", alertó Pablo Adreani. El presidente de Adreani y Asociados puntualizó: "La realidad estaba indicando que la no definición de la baja de retenciones estaba paralizando el negocio agroexportador argentino", pero anticipó que "La baja del mercado internacional de la soja fue tan fuerte en los últimos dos años que esta baja de retenciones no la compensa para nada".