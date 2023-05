El secretario general del Sindicato de canillitas y senador provincial Omar Plaini reflexionó sobre la actualidad política y la interna en el Frente de Todos.

“Hoy la discusión política es chata, incluso en nuestra fuerza política. No andamos bien de gestión con estos niveles de pobreza e indigencia. No volvimos mejores”, destacó.

''Hasta lo que yo he escuchado, el ministro de economía, no se ha presentado como candidato, al contrario, ha dicho que no se puede ser ministro de economía y candidato'', aseguró. “Cristina no es Gobierno. Ella es estadista porque anticipó cada cosa antes que suceda”, resaltó.

'Cualquiera que esté un poquito informado, sabe que CFK lo que escribe con la mano no lo borra con el codo, por eso no me sorprendió que no se presente, al contrario, reafirma una vez más su pensamiento''.

''Tiene que haber un estado que oriente, que promocione y que regule, de lo contrario, acá está el resultado''.