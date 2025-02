Mónica Frade: "La ley de Ficha Limpia no va a a cambiar demasiadas cosas" "En el Congreso estamos votando cosas que no son soluciones de fondo. Y hay mucha especulación; es muy difícil que pase en el Senado y muchos están sobreactuando. Parece más una vidriera que una solución contra la corrupción. Por ahora el tema de corrupción es un toma y daca según si el acusado es del propio partido o no; lo de Ritondo es muy triste", reflexionó la diputada nacional de la Coalición Cívica.