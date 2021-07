“¡Finalmente soy coreano! Hice la transición. Estoy tan feliz de haber completado mi cambio. Estuve atrapado durante ocho años en un cuerpo que no era el mío ”: con estas palabras la influencer inglesa Oli London anunció que había llegado al final del camino para volverse similar a la estrella del pop coreano Jimin de BTS .

Oli se admitió a sí mismo "no binario y coreano". La influencer contó haber tenido muchos problemas de identidad , de ser "transracial y haber afrontado el camino de la transición", compuesta por 18 intervenciones por un total de más de 170 mil euros.

A quienes en las redes sociales lo acusan de apropiación cultural ella responde: “Esta es mi cultura ahora. Mi apariencia refleja esta cultura. Algunos no lo entenderán, pero para los que han seguido mi camino en los últimos ocho años, en los que he sido muy infeliz, esta noticia no suena a novedad ”.