El Gobierno implementó un nuevo esquema tarifario de energía eléctrica, reprogramando los precios estacionales de verano para los usuarios de altos ingresos en el Nivel 1, manteniendo los valores subsidiados para los de ingresos bajos y medios en los niveles 2 y 3 respectivamente. Esta medida fue establecida a través de la resolución de la Secretaría de Energía 7/2024 y publicada en el Boletín Oficial

Los subsidios para los niveles 2 y 3, que se mantienen por el momento, buscan evitar impactos bruscos en los costos del servicio, y continuarán vigentes hasta que se ponga en marcha el nuevo sistema de subsidios que considerará la capacidad de pago de cada consumidor, una vez que se oficialice la Canasta Básica Energética.

La segmentación para determinar los niveles se estableció en junio de 2022, basada en una serie de consumos y bienes patrimoniales, y referencia un valor equivalente a 3,5 veces la Canasta Básica Total (CBT) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La Secretaría de Energía dispuso la actualización de los Precios de Referencia de la Potencia (Potref), el Precio Estabilizado de la Energía Eléctrica (PEE) y el Precio Estabilizado del Transporte (PET) para el período entre el 1° de febrero y el 30 de abril. Los precios para el Nivel 1 sin subsidio aumentarán significativamente, mientras que los niveles 2 y 3 seguirán con valores subsidiados.

Es importante destacar que aún faltan aprobar los ajustes al Valor Agregado de Distribución (VAD) y de transporte, luego de las audiencias realizadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en enero.

La resolución de la Secretaría de Energía señala que las administraciones anteriores no contemplaron los reales costos de abastecimiento del sistema, lo que generó un déficit acumulado en 20 años. Esta falta de reconocimiento de los costos reales del suministro eléctrico ha tenido impactos en el crecimiento y funcionamiento del sistema eléctrico, así como en las señales para el consumo responsable. La remuneración de los valores no reconocidos debió ser cubierta por el Estado nacional, generando un déficit acumulado de US$ 104.764.808.732 en 20 años.

En base a informes de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), se estima un promedio anual de US$ 5.238.240.437 en déficit. Estos son los principales aspectos de la reciente resolución de la Secretaría de Energía con respecto al nuevo esquema tarifario de energía eléctrica.