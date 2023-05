El precandidato a jefe de Gobierno porteño de Cambio Popular dijo que Larreta no tiene política habitacional para sectores medios y bajos. Y lo acusó de subejecutar 130.000 millones de pesos. A pesar de su origen radical, el artista aseguró que no votará ni a Morales ni a Manes porque “el radicalismo es un sparring del PRO”. Y, en cambio, sí respaldaría una candidatura presidencial de Massa. Reveló que vuelve a la arena política por iniciativa de su esposa, Cecilia Milone, y que se peleó con Milei, a quien produjo artísticamente, por su “anarcoliberalismo”. “Igual -agregó - me parece saludable que se asuste un poco la política tradicional con la aparición de estas propuestas insólitas porque hay que hacer una autocrítica de toda la dirigencia”.

“Yo nunca renuncié al radicalismo. Pero cuando el radicalismo, en Gualeguaychú, decidió acompañar a Macri y al PRO yo no estuve de acuerdo con esa idea, milité en el Frente Renovador y formamos con mi hermana, en Corrientes, este partido (Cambio Popular), que está formado por radicales, independientes, algunos justicialistas también”.

“Fui senador del bloque del radicalismo. Voté hasta último momento siempre dentro del bloque hasta aquella decisión de Gualeguaychú. Me pareció que era incompatible aquellas ideas de Macri con el radicalismo”.

“La UCR desvió el pensamiento del radicalismo acompañando un proyecto casi personal, liberal en lo económico y conservador en lo político, como es el de Macri. Y aún hoy acompaña lo mismo, porque Patricia Bullrich o Larreta son las mismas políticas. No sé qué hace el radicalismo ahí”.

“Cuando Macri llevó al CEO de la Shell (Juan José Aranguren) a manejar los recursos no renovables de la Argentina, como el petróleo, a través de YPF, ahí ya no tenía nada que hacer el radicalismo”.

(Consultado si votaría a Gerardo Morales o Facundo Manes para presidente) “Si se presenta sólo el radicalismo (sin el PRO) ya me haría pensar…me gustaría acompañar, por supuesto. Pero si se impone en una interna el PRO…. en la última el radicalismo le hizo de sparring al PRO, espero que no lo vuelvan a hacer pero creo que lo están volviendo a hacer”.

“Esto que te voy a contar pocas veces lo conté: siendo senador…éramos ocho senadores, y Ernesto Sanz era el candidato y teníamos UNEN. En un momento, que hicimos en el teatro Broadway el lanzamiento, que estaba Pino Solanas, todo el radicalismo, Lilita Carrió… y apareció Sanz en la reunión de senadores y nos dijo: ´Muchachos, hay que desandar el camino de UNEN, porque el círculo rojo quiere que el candidato sea Macri´”.

“Yo vengo trabajando hace tiempo en el Frente Renovador, acompañando a Sergio Massa. Seguramente acompañaremos. Pero mi elección es en la Ciudad, y es independiente de la Nacional. Voy a votar al candidato que esté dentro del espacio progresista. No voy a acompañar a Macri. Con todo respeto, tengo una relación cordial, pero sé lo que representa ese espacio. Representa a la centro-derecha, que representa a las grandes corporaciones y que tiene otros intereses. Y lo respeto. En todos los países hay. Pero.. ¿qué hace el radicalismo ahí? Eso es lo que no entiendo”.

(Consultado si votaría a Massa para presidente) “Si Sergio Massa llega a ser candidato sí (lo votaría)”.

(Consultado si votaría a Scioli para presidente) “Es Un amigo, un gran amigo, un gran amigo Scioli, jajaja”.

(Consultado si votaría a Scioli para presidente) “Cristina dijo que no va a ser”.

“Yo quiero ser candidato (en la Ciudad), lo más alejando de las estructuras para no estar condicionado. Esta elección nos permite no tener grandes estructuras territoriales. Son concurrentes, con boleta única electrónica. Por eso me animé”.

“Nací en la Ciudad de Buenos Aires. Mis padres, nacidos en Corrientes, me vinieron a tener acá a mí y a mi hermana. Aparte, independientemente de eso, hace 44 años que vivo acá. Empecé haciendo política acá. Fui tres veces candidato y delegado nacional de la Unión Cívica Radical, y después por Corrientes también”

“Mi mujer me convenció. Me dijo: ´pero vos vivís hace 44 años en Buenos Aires ¿Por qué no hacés política ahora que tenés teatro acá, que trabajás, que hacés producciones? ¿Por qué no hacés política dónde vivís?´ Sí, la responsable de mi candidatura es Cecilia Milone”.

“Yo fui el primer productor y director del espectáculo de Milei, ´El consultorio de Milei´, en el teatro Picadilly. Andaba muy bien, muy bien, muy gracioso. El espectáculo terminaba con él pegándole a una piñata, con un palo, que era el Banco Central, y yo le hacía entrar dos tipos de seguridad que le ponían un chaleco de fuerza y se lo llevaban Y ahora se convirtió en realidad. A veces la realidad supera a la ficción”.

“Estuvimos en casa (con Milei). Le dije “Yo no coincido en nada. Ni en tus ideas liberales ni en tus ideas anarcoliberales menos. Pero sí te voy a producir el espectáculo, te voy a dar el teatro, con mucho gusto. Y andaba muy bien. Siempre digo que hay que respetar al que piensa distinto. Y así lo hicimos. Pero después en televisión nos peleamos a los gritos porque yo le pregunté: ´¿Cómo resolvés la desigualdad con el anarcoliberalismo? Si vos propiciás, digamos, a los más fuertes¨.. y que después el derrame le quede a los más pobres. Eso es una teoría inmoral. Esperar que los más fuertes, que las grandes empresas, las grandes corporaciones terminen haciendo el derrame para los que estamos abajo. Y le dio un ataque de nervios. Después de eso nunca más debatió con nadie Milei. Yo me sentí mal en un momento porque a él le faltaba aire, se puso rojo, pensé que se iba a descomponer. Pero lamento que sea así. Ya ha habido apariciones así en la política argentina”.

“A mi me parece un poco saludable que se asuste un poco la política tradicional con la aparición de estas propuestas insólitas (de Milei), porque hay que hacer una autocrítica de toda la dirigencia (…) ¿Por qué no podemos palear la desigualdad? ¿Por qué no podemos palear la corrupción?”.

“Si no hay política hay dictadura. Todo esto ya lo vivimos en la dictadura cuando empiezan a esmerilar constantemente a la política y a los políticos. Y, además, Milei dice la casta pero se mete dentro de la casta. Está ahí él. Además, debería cumplir e ir a las reuniones de comisión o presentar algún proyecto. El dona su sueldo y está bien, porque no va a trabajar. Lo digo con todo respeto y lo digo irónicamente. Pero sí digo en serio: cuando uno esmerila la política…si no hay política hay dictaduras”.

“A la gestión de Alberto Fernández le pondría un 6 porque hay que gobernar cuando a los dos meses de empezar ´te damos la banda presidencial, tomá, pero va a venir una pandemia que va a parar el mundo, vas a tener que implementar un IFE para todos y ayudar a las empresa. El Estado no sólo eso, va a tener que gastar en vacunas, en un país parado´. Me parece que una sequía como la que vivimos, más una guerra mundial, más una serie de dificultades, y encima de todo eso una vicepresidenta que va a ser Cristina. Muy difícil. Cristina digo por los condicionamientos que significa eso. Pero es la que aportó los votos”.

“Estoy convencido que (en la Ciudad) somos los únicos que le podemos ganar en la alternancia al PRO, que gobierna desde el 2007. Este gobierno del PRO y las ideas del PRO están casi agotadas. Enfrente (por el Frente de Todos) dicen ´vamos a armar algo porque vamos a perder frente el PRO´. Yo estoy absolutamente convencido que con un frente independiente le podemos ganar al PRO”.

“Según el Observatorio de Derecho de la Ciudad, no se ejecutaron 130.000 millones de pesos. Una escuela son 1.100 millones. Quiere decir, para dar un ejemplo, que se pudieron haber hecho 130 escuelas. O 5 kilómetros de subte, o volcar esto a la infraestructura de los hospitales. Me parece que la subejecución es lo más grave, porque ese dinero lo maneja jefatura de Gobierno, justamente el candidato que va a presentar el PRO (por Jorge Macri) y también el jefe de Gabinete”.

“Hoy la Ciudad es un negocio del cemento, un negocio inmobiliario, y no se hacen viviendas para la clase media, o para los sectores más desposeídos, salvo en la Villa 31, donde se hizo un buen trabajo”.

“Se han vendido terrenos a 590 dólares el metro cuadrado para construir torres para alquilar Airbnb, o alquiler temporario, y no para los alquileres de familia, o vivienda de los jóvenes. Me parece que Buenos Aires necesita tener una ciudad más humanista. Y por eso está bien que se postule un artista”.

“Buenos Aires tiene un presupuesto enorme, aún mayor que el de Madrid o el de Barcelona. Fijate que tuvo que devolver tributos, que puso por la tarjeta. Deberían devolverle los 130.000 millones a todos los vecinos que le cobraron demás”.

“No es moral que haya colas en los comedores en la Ciudad de Buenos Aires y que tengamos un presupuesto sin ejecutar”.

“Lo primero que haría es hacer mucho más humano a los paraderos: hoy separan a la madre, al padre, del chico”.

“Hoy lo más urgente son los alquileres. Hay aproximadamente 30.000 departamentos en alquiler a través del alquiler temporario. ¿Sabés cuántos están registrados? 356. Es decir, hay que regular porque sino vamos a seguir expulsando familias de la ciudad de Buenos Aires porque no van a tener para alquilar. Va a ser un negocio siempre alquilar al extranjero a través de Airbnb”.

“Yo soy piquetero de la clase media, contra los bancos, por el corralito. Lo que quieren todas las agrupaciones es que su reclamo no pase inadvertido en el tránsito, por eso cortan el tránsito. La Ciudad de Buenos Aires debe mediar, y lo puede hacer a través de la Policía de la Ciudad o la Policía Federal. Mediar es dejar media calzada cuando es la protesta, y ordenarla”.

“Tendríamos que pensar de qué sirvió el protocolo de Patricia Bullrich. Nunca se aplicó. Y hago cri cri, cri cri, en chiste, ¿no? Porque todos dicen qué palos le van a dar a la gente, en lugar de encontrar una forma de mediación, una forma de incluirlos, de resolver la cuestión”.

“Con el doctor Klisberg estamos trabajando en un ingreso complementario en adultos mayores de más de 70 años, que es una franja muy importante. Es aparte de las pensiones y las jubilaciones. La Ciudad tiene presupuesto para esa franja y es urgente ayudarlos”.

“Mis hijos me dicen `si tenés teatro, te va bien en el teatro, acabamos de hacer un éxito en el verano -tengo dos teatros-, dejate de embromar papá, cada vez que te metés en política vendiste la lancha, vendiste tu oficina y vendiste un teatro´….lo cual es cierto. Y, bueno, por eso hago política, no he tenido una sola denuncia de nada. Pongo de mis bienes. Me apasiona”.