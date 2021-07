Que fue raro, fue raro. La periodista Nancy Pazos, entrevistó a la candidata oficialista por la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz. Comenzó afirmando que no la hubiese elegido para esa postulación y después terminó aconsejándola para enfrentar a Diego Santilli, curiosamente, ex de Pazos, que dejó escapar toda su furia.

Nancy conduce su programa Ruleta Rusa por Rock and Pop, y casi inmediateamente después de presentarla, le dijo a Tolosa Paz: “Básicamente vas a tener que enfrentar, cuando pasen las internas, seguramente a Santilli, y si no a Manes. Diego tiene un montón de características personales, vos lo conocés además también. Una de las características es que le sale bárbaro hacerse la víctima", comenzó.

Pero no le bastó y fue mas dura: "A tal punto de que cuando estuvimos juntos, se terminó yendo de casa. Fue todo un desastre. Pasó hace un montón de tiempo y ya está todo más que bien. Pero, la verdad, yo fui abandonada, dejada, me engañó con otra, se fue, se casó al poco tiempo y después yo terminé siendo la villana de la historia, lo cual es una cosa increíble. Tiene esa capacidad", redondeó sobre su ex.

Pazos después se dirigió a Tolosa Paz, que pasó de entrevistada a asesorada: "Yo te veía a vos en la tele. Tenés un discurso fuerte, pujante, vas para delante. Yo no sé si es, pensaba. Gollán es como más tranquilo. Vas a tener que ir moderando tus formas a ver si terminás siendo la villana de la película vos también”.

Por lo menos, peculiar.