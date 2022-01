Tres años en prisión y con perspectiva de veinte mas, fue lo que llevó a Nahir galarza a decidir contar su verdad, lo cambiaría radicalmente no solamente su destino sino el de la truculenta historia, la de su padre y la de la justicia entrerriana.

Nahir le contó otro relato a su abogada, totalmente diferente al que la justicia avaló para condenarla. "Papá era todo para mí. Pero esto me llevó mucho tiempo contarlo. Y te lo cuento a vos porque confío en vos y si vos no estás yo me moría acá adentro", a vos es a su nueva abogada, Raquel Hermida Leyenda.

Siguió Nahir: "Con mi papá nunca hablamos del tema, sólo una vez en la comisaría me dijo que iba a declarar que había sido él. Nunca declaró la verdad. Nunca le hicieron las pruebas de parafina a él. Cuando pasó esto él se encerró con el abogado Rebossio varias horas. Después me dijo el abogado que me hiciera cargo y lo arreglaron con el fiscal. Fue cualquiera. Creo que el fiscal sabía la verdad, pero arreglaron todo".

¿Su padre hizo que su hija de 20 años pagara perpetua por el, por un crimen que la joven no cometió? ¿Lo hizo en medio de un fraude judicial colectivo en el que, entre Galarza, su abogado y el fiscal, armaron el expediente?

Surge una nueva investigación, la nulidad de la sentencia contra Nahir empieza a ser una posibilidad palpable. ¿Habría que evitar que sea la Justicia de Entre Rios la que intervenga, para evitar que sigan las dudas?.