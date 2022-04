Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y la persona más rica del mundo, cobrará un bono de U$S 23 mil millones después de que los resultados del primer trimestre de la compañía de automóviles eléctricos de California excedieron los objetivos de rendimiento.

Musk, que ya tiene una fortuna estimada de U$S 249 mil millones, está en línea para el pago de acciones de bonificación después de que Tesla alcanzara el precio de las acciones y los hitos de crecimiento financiero en sus ganancias el miércoles por la noche .

Tesla obtuvo una ganancia ajustada de U$S 5 mil millones sobre ingresos de U$S 18,8 mil millones en el primer trimestre del año, un aumento del 81% en el mismo período del año anterior. Los resultados, combinados con el crecimiento en el desempeño del precio de las acciones de Tesla, significan que Musk ha alcanzado los objetivos que deberían conducir a un pago de acciones de bonificación por valor de alrededor de U$S 23 mil millones.

La compañía esbozó un trato extraordinario para Musk en 2018 que le pagaría un bono sin precedentes de U$S 55,8 mil millones si convertía el negocio en una compañía de U$S 650 mil millones dentro de una década.

Logró ese hito temprano, en enero de 2020. Tesla tiene hoy un valor de mercado de U$S 1,1 billones, luego de un aumento del 1300% en el precio de sus acciones desde que se fijó el objetivo en enero de 2018.