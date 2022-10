El actor Robbie Coltrane, reconocido por interpretar a Hagrid en las películas de Harry Potter, falleció este viernes a los 72 años de edad, de acuerdo con el medio británico PA, que citó a su agente. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

"Se le recordará probablemente durante décadas como Hagrid, de las películas de Harry Poter, un papel que con el que transmitió alegría tanto a niños como adultos de todo el mundo”, comentó a través de una nota su representante, Belinda Wright. Asimismo, aseguró que el actor “recibía un aluvión de cartas de admiradores cada semana” desde hacía más de veinte años.

Wright también añadió que "personalmente, le recordaré como un cliente siempre leal, así como a un fantástico actor, con una inteligencia forense y un ingenio brillante. Después de haber sido su agente durante cuarenta años, le echaré de menos”.

Coltrane no solo participó como el personaje semi-humano y semi-gigante, Hagrid, en la saga de Harry Potter, durante su carrera actoral también actuó en varias películas reconocidas, como “GoldenEye” (1995) y “The World is not Enough” (1999) de James Bond.

Entre sus premios, se encuentran cinco Bafta de la Academia de cine y televisión británica, de los cuales tres de ellos fueron de manera consecutiva -entre 1994 y 1996- gracias a su participación en la serie “Cracker”. De igual manera, en 2006 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

Sus conocidos se despiden

J.K Rowling, autora de la saga de libros de Harry Potter, se despidió de Coltrane a través de un mensaje de Twitter, donde expresó sus condolencias y comentó que el actor “tenía un talento increíble, completamente único” y que fue “más que afortunada de conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él”.

Por otro lado, el actor británico Stephen Fry, quien conocía a Coltrane desde hace 40 años, rindió tributo a la “profundidad, el poder y el talento” de su antiguo compañero de la serie de televisión “Alfresco". Para finalizar su mensaje, escribió por Twitter: “Adiós viejo amigo. Te extrañaremos terriblemente”.

De igual manera, la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, escribió un mensaje donde lamentaba la “muy triste noticia”. En este, admiró el talento y versatilidad de Coltrane a la hora de actuar, pudiendo desempeñar con éxito desde un “papel cómico hasta un drama”. Asimismo, admitió: “Creó que mi personaje favorito de todos los que encarnó fue Fitz en ‘Cracker’”.