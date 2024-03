Eric Carmen, nacido en Cleveland, Ohio en 1949, fue un reconocido músico estadounidense que alcanzó la fama como vocalista del grupo Raspberries en la década de 1970. Además de ser parte de esta banda de rock, Carmen desarrolló una exitosa carrera en solitario como intérprete y compositor.

Uno de sus mayores logros fue el éxito mundial "All by Myself", una balada que se convirtió en un himno romántico de los años 70 y que posteriormente fue versionada por artistas como Céline Dion. Otro de sus temas icónicos fue "Hungry Eyes", incluido en la banda sonora de la popular película "Dirty Dancing" (1987), lo que lo llevó a ganar aún más reconocimiento a nivel internacional.

Además, Carmen demostró su versatilidad como compositor al coescribir la canción "Almost Paradise" para la película "Footloose", lo que le valió una nominación a los premios Grammy. Su legado musical perdurará en el tiempo, ya que sus canciones han sido reinterpretadas por diversos artistas a lo largo de los años.

Lamentablemente, a los 74 años, Eric Carmen falleció mientras dormía, dejando un vacío en la industria musical. Su música continuará tocando los corazones de sus seguidores, quienes recordarán su talento y su pasión por la música. La familia pide privacidad en este momento de duelo, sin especificar la causa de su muerte.