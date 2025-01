Este miércoles tuvo lugar la tercera jornada del juicio por las muertes de cinco bebés recién nacidos en el Hospital Provincial Materno Neonatal de Córdoba. Adriana Luisa Moralez, acusada y trabajadora en el área de mortalidad materno-infantil, declaró ante el tribunal y expresó: “Esta situación me causó un shock emocional que me llevó a necesitar medicación”.

Moralez forma parte del hospital desde 1998 y ocupaba roles en el comité de seguridad del paciente. "A la luz de los hechos, con dos autopsias con causa no natural, me resulta inevitable que no pueda asociar para atrás que Gino, que Isabella, tal vez Francisco, Benjamín y otros niños fueron víctimas”, expresó Moralez.

Moralez destacó que las muertes y ataques ocurrieron en bebés sanos nacidos a término y mencionó descarte de hipótesis médicas sobre las muertes. Subrayó coincidencias: “según los resultados, estamos frente a crímenes seriales. ¿Por qué? Porque hay una serie de patrones en común", y señaló el informe del perfil criminal que detectó pinchazos en las espaldas o muslos de los bebés en la sala de recuperación donde Agüero actuaba sola.