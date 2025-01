Santo Continental "Hemos llegado a la conclusión científica de que Brenda Agüero es inocente" del asesinato de bebés" "Sólo hay presencia de ella en el hospital durante los hechos. Ella trabajaba con las madres, no con los bebés. Las pruebas que se han lanzado por los medios fueron lanzadas por el Ministerio Público Fiscal, y muchas no se sostienen en la causa", dijo el doctor Gustavo Nievas. El abogado defensor de la enfermera acusada por la muerte de cinco bebés en el Neonatal de Córdoba puso como ejemplo que "la pericia informática mostró que los PDF de dosificación de potasio lo envió una compañera a un grupo de WhatsApp, no fue algo que buscó ella".