Como a muchos jóvenes, a la periodista deportiva Morena Beltrán, por fin le llegó el turno de la vacuna. Luego de hacerlo, le enfermera que la inoculó se dio el gusto de publicar en Twitter: "Vacuné a Morena Beltrán, ustedes bien?", posteó.

Divertida la periodista le respondió: "Jajajajaj, vamooo" seguido de algunos corazones color violeta". Detrás de eso, apareció un usuario que quiso volcar su opinión: "Si lo hace un hombre ese chiste que pasa”, escribió.

A eso, Morena respondió, contundente: "No es un chiste boludo, me vacunó en serio". Sorprendió, la periodista no suele ser tan tajante al momento de postear.