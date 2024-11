Bravo.Continental "Los pilotos de Aerolíneas vuelan poco más de 40 horas por mes, cuando pueden volar hasta 70" "Los beneficios a aerolíneas de bandera existen en otros lugares del mundo, pero no al nivel de lo que sucede en Aerolíneas Argentinas. En Estados Unidos no pueden volar más de mil horas al año, en la Argentina no pueden volar más de setecientas. Hay una cantidad de pilotos y de aeronaves demasiado alta para los vuelos que tiene", explicó Fernando Dozo, abogado experto en Derecho Aeronáutico y Espacial y profesor de Política Aérea.