El Ínterin "Casi la mitad de la gente cree que no hay un líder opositor para enfrentar a Milei" "La semana pasada estábamos realizando un estudio de opinión que cambió la tendencia del viernes al sábado, con una baja en la imagen de Milei", reseñó Cristian Buttié. El director de la consultora CB advirtió, no obstante, que "la potencial caída de Milei no genera una capitalización para la oposición. Me parece que es un error plantear juicio político, porque termina fidelizando al votante de Milei que dudaba".