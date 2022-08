El futbolista del Manchester City, Benjamin Mendy, violó a mujeres en su "habitación de pánico" en la mansión de su propiedad, donde las agredidas eran aislada a sabían que no podían escapar, según ha escuchado el tribunal.

El defensor internacional francés de 28 años abusó de su riqueza y fama para atraer a las mujeres a su casa cerrada en Cheshire y violarlas cuando dijeron que no o estaban demasiado borrachas para dar su consentimiento, escuchó el lunes un jurado en el tribunal de la corona de Chester.

El tribunal escuchó que conoció a muchas de las mujeres en los clubes nocturnos de Manchester, a menudo con la ayuda de su "reparador", Louis Saha Matturie, de 41 años, conocido como Saha, quien está siendo juzgado junto con él acusado de múltiples cargos de violación y agresión sexual.

La dupla está acusada de mostrar una “indiferencia insensible” hacia las 13 mujeres jóvenes a las que presuntamente atacaron. La conquista sexual de mujeres jóvenes se convirtió en “un juego”, escuchó el tribunal.

Al abrir el caso, el fiscal, Timothy Cray, dijo al jurado que Mendy era un futbolista “razonablemente famoso” en el momento de los delitos, ya que había ganado la Copa del Mundo con la selección francesa. “En estos días la fama llama la atención. La fama también trae dinero. Y debido a esto, la riqueza y el estatus de Mendy, otros estaban preparados para ayudarlo a obtener lo que quería”, dijo Cray.

Uno de los trabajos de Saha era “encontrar mujeres jóvenes y crear situaciones en las que esas mujeres jóvenes pudieran ser violadas y agredidas sexualmente”, agregó Cray.

En julio de 2021, Saha ofreció pagarle a una mujer para que asistiera a una fiesta en la casa de Mendy con un amigo, en lugar de trabajar un turno en un club nocturno, escuchó el tribunal. La mujer luego le dijo a la policía que Mendy la violó en su sala de cine sin usar condón. Dos de los asociados de Mendy bloquearon a su amiga cuando fue a buscarla, le dijeron al jurado.

Mendy y Saha tenían un propósito común, escuchó el tribunal. “Estas mujeres eran desechables: cosas que se usaban para el sexo y luego se tiraban a un lado”, dijo Cray.

Dos de las mujeres le dijeron a la policía que fueron "pasadas entre" ambos hombres en la mansión multimillonaria de Mendy, donde organizaba fiestas en la piscina. Una estaba tan borracha que solo descubrió que ambos hombres habían tenido relaciones sexuales con ella cuando se encontró semen de cada uno en sus bragas, escuchó el tribunal.

Cinco dijeron que fueron violadas o agredidas sexualmente únicamente por Mendy y seis únicamente por Saha. Los hombres niegan los 22 cargos que se les imputan.

Se dice que los presuntos delitos cometidos por Mendy tuvieron lugar en su mansión cerrada en la aldea de Mottram St Andrew, cerca de Macclesfield, entre octubre de 2018 y 2021. El pueblo más cercano, Prestbury, estaba a 15 minutos a pie por un camino rural sin iluminación. el jurado escuchó.

Algunas de las mujeres dijeron a la policía que les quitaron sus teléfonos cuando llegaron. Aparentemente, esto fue para proteger a Mendy y a otros de la intrusión no deseada en las redes sociales: "Me imagino que Mendy no quería que Pep Guardiola lo viera tarde en Instagram con un montón de chicas", dijo Cray, pero también les impidió llamar. ayuda.

Una de las mujeres, descrita por Cray como “lo opuesto a una seguidora del fútbol”, dijo que Mendy intentó violarla después de que ella fuera a su casa para encontrarse con otro futbolista.

Otra le dijo a los detectives que estaba en su período cuando Mendy la violó. Una mujer, que acusa a ambos hombres de violación, tenía 17 años en ese momento. Uno, escuchó el tribunal, fue agredido sexualmente cuando "más o menos se ocupaba de sus propios asuntos en la cocina de Mendy".

Dos de las mujeres dijeron que Mendy las violó en habitaciones que creían que estaban cerradas. Al jurado se le mostraron imágenes de video de un oficial de policía que demostraba las cerraduras de las puertas, mientras Cray explicaba que eran utilizadas legítimamente por personas adineradas.