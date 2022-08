La duquesa de Sussex ha revelado que fue criticada por su ambición cuando comenzó su relación con el príncipe Harry , diciendo que fue visto como "algo terrible, terrible".

Agregó que siempre había pensado en ello como un rasgo positivo cuando era niña, antes de aprender “una cosa o dos” sobre las etiquetas y convenciones que frenan a las mujeres.

En el primero de su nuevo podcast Archetypes, lanzado en Spotify el martes y titulado The Misconception of Ambition with Serena Williams , Meghan expresa su deseo de explorar "las cajas en las que se ha colocado a las mujeres durante generaciones".

La declaración, que podría interpretarse como una nueva andanada de la familia real, llega después de unos años turbulentos para los Sussex y su relación con "la firma".

La pareja tomó la decisión de alejarse de los deberes reales en 2020 antes de mudarse a California y dar una entrevista explosiva a Oprah Winfrey .

Hablando con el presentador del programa de chat, Meghan afirmó que los miembros de la familia real habían expresado abiertamente su preocupación sobre cuán oscura sería la piel de su hijo Archie y dijeron que estuvo a punto de suicidarse mientras estaba embarazada de su primer hijo.

La pareja tuvo un regreso discreto a Gran Bretaña para las celebraciones del jubileo de la Reina y el podcast llega justo antes de que se preparen para regresar en unas pocas semanas para asistir a una serie de eventos de caridad.

“No recuerdo haber sentido personalmente la connotación negativa detrás de la palabra ambicioso hasta que comencé a salir con mi ahora esposo, y aparentemente la ambición es algo terrible, terrible. Para las mujeres”, afirma. “Desde que sentí la negatividad detrás de esto, es muy difícil no sentirlo. Tampoco puedo dejar de verlo en los millones de niñas y mujeres que se hacen más pequeñas, mucho más pequeñas de manera regular”.

En el podcast, Meghan explica que quiere explorar los estereotipos que inhiben a las mujeres, "casillas como diva, loca, la palabra B" y llegar al fondo de dónde vienen, por qué se han quedado tanto tiempo, y agrega : “Por supuesto, yo mismo sé un par de cosas sobre estas etiquetas”.

Dijo que quería compartir sus experiencias y las de otras mujeres, con la esperanza de que su "propia experiencia vivida ayude a otras mujeres a abrirse para revelar las capas de prosperidad que hay dentro de todas nosotras".

Meghan y Williams, quienes describen su estrecha amistad en el podcast, también hablan sobre cómo las mujeres son vistas de manera diferente cuando se convierten en madres, y Meghan dice: “El doble rasero entre cómo se trata a hombres y mujeres después de tener hijos es muy, muy real. Lo he sentido.