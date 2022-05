Hace unos pocos años Mayra Arena descolló con sus charlas TED sobre la pobreza y su forma de ver la marginalidad. Oriunda de un barrio humilde en las afueras de Bahía Blanca, estudio Ciencia Política pero ahora, quiere profundizar sus conocimientos de economía. Santiago Fioritti, la entrevisto para Ingobernables, por Continental.

"No recomiendo la carrera de Ciencias Políticas a nadie. Los primeros años los hice a fondo, pero ya en el cuarto año me desenamoré. Voy a ir por la economía, lo que me interesa está ahí", dijo Arena, contando su experiencia.

Ya volcada a la situación social, la referente indicó que: "Hay hay un despelote social importantísimo. Una de las cosas que más importa es la falta de proteína en los sectores pobres pobres, la carne se volvió carísima", y agregó: "Antes la gente pobre podía tener gallinero y hoy los huevos son carísimos. Por otro lado, se perdieron los horarios de la comida al haber deserción escolar y falta de empleo".

Mayra además explicó: "Los que primero me llamaron cuando salió mi charla TEDx fueron las empresas, el capitalismo siempre llega primero. Ferrum enseguida me llamó para darme laburo, obviamente lo rechacé porque no me pareció ético".

Además, definió que: "La gente de derecha suele tener unos modales maravillosos, te pueden negrear pero siempre lo van a hacer diciendo por favor y gracias. Los de Cambiemos fueron los primeros políticos que se acercaron después de la charla TEDx".

Respecto a los planes sociales dijo: "Lo que critico de los planes sociales es que no tengan un acompañamiento en educación y trabajo, recién ahora se está mudando el Potenciar a la industria. El otro tema es que no hay una fecha de egreso de los planes. La pobreza marginal es creciente, o por lo menos constante, y no se integran a la sociedad de la forma tradicional. Esto es una cuestión cultural".

Del mismo modo Arena dijo: "No me interesa promover la economía popular. Hoy está recontra contenida por los planes sociales y nunca se integra a la economía tradicional. El ámbito en el que las distintas clases sociales se frecuentaban más era la escuela y en los 90 se terminó de romper. Los pobres quedan en las escuelas de pobres".

Mayra agregó: "Los villeros no frecuentan otros espacios que no sean los suyos y eso hace que se acentúe la cultura villera y su lenguaje. Cuando escuchás a un inmigrante latinoamericano lo entendés, pero a un villero no, porque te cambió el idioma".