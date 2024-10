Política Cristina Kirchner respondió los dichos de Javier Milei: “¿Así que ahora me querés matar?”: El jefe de Estado había asegurado que le gustaría “meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo”, con la expresidenta adentro. “Aunque me maten y de mí no queden ni las cenizas, tu Gobierno es un fracaso y vos como Presidente das vergüenza ajena”, respondió CFK