Primera Hora Jazmín Bullorini, testigo del acoso de Santiago Caputo a Facundo Manes "Apareció Santiago Caputo y le apoyó la frente a Facundo Manes. Le dijo: 'Me vas a conocer'. No vi si a Manes le pegaron porque me fui siguiendo a Caputo. Lo único que me respondió fue que Manes no tiene entidad para interrumpir al Presidente", relató la periodista de Clarín acreditada en el Congreso.