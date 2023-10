Martín Redrado conversó con el Rifle Varela y el equipo de Elijo Creer:

-“Me gusta Tevez. Siempre me gustó su carácter. Les habla de igual a igual a los jugadores, y cuando surgió como alternativa, me pareció muy bueno. Le tenía confianza y está haciendo un buen trabajo”.

-“Me encanta el fútbol, lo siento, lo vivo. Toda vez que Néstor (por Grindetti, el presidente de Independiente) y su equipo me necesiten, estoy a disposición para ayudar con ideas. Yo soy de Independiente, no de una facción”.

-“La dinámica del dólar es complicada. Lo que está detrás del telón de esta película son los muchos pesos que hay en la economía. Y el Gobierno se va a financiar con más emisión monetaria. Hoy hay muchos pesos y cada vez menos dólares en el Banco Central. La tendencia que podemos analizar es alcista. No hay más dólares que vayan a llegar, ni menos pesos. El del dólar blue es un mercado chiquito”.

-“Hay que generar sectores que generen más dólares en la Argentina. El país tiene solución. Tenemos que resolver la manera de exportar más, el campo, el energético, el turismo, los programadores, el sector minero. Pero hay que tener un solo tipo de cambio a partir del 10 de diciembre”.

-“No voy a ser ministro de Economía de Sergio Massa. No tuve diálogo con él. Yo juego para la Argentina, no tengo ninguna aspiración personal. Tiene que haber un equipo, no se trata de una persona. Y tiene que haber un respaldo con leyes- Yo, hoy, soy secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires y estoy plenamente ocupado en eso”.

-“Argentina necesita un plan para terminar con el costo de la política, porque todo eso es plata que no va a la educación ni a la salud. Se necesita una reforma impositiva para un país que tenga menos impuestos y mucha gente que salga de la informalidad”.