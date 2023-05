Martín Redrado habló con el Rifle Varela y equipo y dejó algunas reflexiones:

-"Dolarización, no; porque no resuelve el problema de la inflación en la Argentina".

-"En el 2010 le dije que no a la presidenta cuando quiso manotear las reservas del Banco Central y eso provocó que me sacara del puesto. Cuando cayó el decreto, porque quería manotear las reservas por un Decreto de Nececidad y Urgencia, yo le dije: presidenta las reservas no son ni suyas ni más, estamos administrando los dólares de todos los argentinos. Una vez que terminó esa diferencia, decidí que lo mejor era renunciar. Lamentablemente, después que me fui, manotearon todos los recursos del Banco Central, nos quedamos sin reserva".

-"Nunca estuvo en mis planes postularme a presidente de Independiente. Yo siempre quiero ayudar al club como institución desde mis conocimientos desde el tema económico".

-"Lo de Santiago Maratea me pareció espectacular. No lo conozco a Santi, pero conozco todo lo que vine haciendo en materia de colectas públicas".

-"Necesitamos, como tiene Horario Rodríguez Larreta, un enfoque integral del programa de la seguridad. Dando la señal de instalar el Ministerio de Seguridad en el medio del barrio 1-11-14".

-"Dentro de las tareas que tengo en la ciudad, una es el financiamiento de infraestructuras y en esos proyectos de infraestructuras, es la urbanización del barrio 1-11-14 y llevar allí urbanización y espacio verdes".