El precandidato a Gobernador de Santa Fe por Juntos Avancemos, Marcelo Lewandowski, conversó con el Rifle Varela y Hernán Castillo sobre las PASO que se realizarán el domingo en la provincia. Estas fueron algunas de sus definiciones:

“En las barras de los clubes de fútbol, los narcos encuentran la identificación y encuentran el ejército que necesitan durante la semana. Hace mucho tiempo que esto está instalado de esa manera y es uno de los problemas a resolver. Muchas veces se les pide a los clubes que resuelvan esto y claramente es algo de parte del sistema delictivo que tenemos que resolver”.

“En el Gran Rosario, el nivel de violencia al que se ha llegado en el último tiempo es lo que más atemoriza a la gente. No es solamente el tema de las drogas, que está en muchas partes del país, pero sí el nivel de violencia al que se ha llegado aquí, que está por encima de todos desde hace muchos años”.

“Está desbordado donde las bandas se disputan territorios y allí son la mayoría de las muertes. El tema de inseguridad está dado en los lugares más complejos. Yo transité distintos lugares de Argentina, hablé con referentes, como el padre Pepe en José León Suárez (Buenos Aires) y él me decía que no aparece en los medios lo que sucede en su zona. No digo que Rosario no sea la zona más violenta del país, como está demostrado desde hace años, pero también es cierto que hay cosas que se replican en otras partes del país y no aparecen en los medios”.

“Uno reclama siempre que esto excede a lo que puede ser el tratamiento local, sino que es una disputa de territorio y un avance que si no es con las fuerzas federales y con un trabajo coordinado, no se puede seguir adelante”.

"Esperamos ganar nuestro espacio, Juntos Avancemos, y el lunes empezará otro partido. Espacio contra espacio, seguramente aparecerán en la oposición más votos, pero no tengo dudas que seremos la fórmula más votada".

“Estamos recorriendo toda la provincia, departamento por departamento, es un trabajo de territorio y de muchos kilómetros recorridos. No nos sobran carteles, no tenemos aviones privados para trasladarnos, pero sí muchas ganas y sacrificio para recorrer y estar cara a cara con la gente”.

"Rosario es una ciudad herida, lastimada, y yo vivo acá desde siempre"