“Los jugadores se vieron obligados a actuar así. Lo único que falta es que haya sanciones”, reclamó Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa previa al encuentro por el tercer y cuarto puesto de la Copa América que disputará Uruguay contra Canadá.

El entrenador del seleccionado uruguayo fue muy duro contra la Conmebol, con la prensa y con la organización del torneo continental. Repartió duro y parejo para todos lados en una extensa reunión con los periodistas. El detonante fue una pregunta respecto sobre la posibilidad de que algunos jugadores de la Celeste puedan sufrir sanciones por haber subido a la tribuna del estadio de la ciudad de Charlotte luego de la derrota en las semifinales, para pelearse contra hinchas colombianos.

“Los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si están agrediendo a su madre, a su esposa, a un bebé, ¿qué me van a preguntar? ¿Si los van a sancionar después? La sanción debería ser para los que obligaron a los futbolistas a reaccionar así. Qué van a suspender a los jugadores, pídanles disculpas, viejo”, protestó enérgicamente Bielsa.

Y apuntó contra parte de la prensa de Uruguay, a la que acusó de complicidad por hablar de sanciones en lugar de destacar los incidentes que generaron la reacción de sus jugadores. “Los medios de comunicación -exclamó- no deben interrogar a nadie cuando tienen elementos de juicio evidentes como para sacar conclusiones por sí mismos. El motivo que provoca una reacción es parte de la interpretación que se hace de la reacción que se está evaluando. ¿Cómo me pueden preguntar eso cuando la única lógica que impera es que hubo madres de familia, con bebés en brazos, mujeres, hermanas, madres, agredidas por los espectadores, la protección del espectador no tiene nada que ver con el espectáculo? La protección del espectáculo no tiene nada que ver con el equipo. Ustedes saben de quién es la responsabilidad. Lo que me tendrían que preguntar es si los jugadores han recibidos las disculpas de quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar la integridad de los espectadores. Hay un porcentaje del periodismo que no agreden a determinados sectores porque no les conviene económicamente”.

Además, Bielsa definió a los dirigentes de la Conmebol como una “plaga de mentirosos” y acusó a la encargada de la presentación de los campos de juego de haber hecho todo mal. “No se puede seguir engañando con que las canchas estás buenas. La jefa de campo de juego, qué sé quién es y lo mal que hace su trabajo, hizo una conferencia para mentir. A (Lionel) Scaloni lo amenazaron para que no hable más”, sentenció.