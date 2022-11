El Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en conjunto a la Defensoría del pueblo, editaron un manual de 21 páginas en donde explica que ante el evento más importante en el mundo del fútbol, y a nivel internacional que se celebra cada cuatro años, es imperativo recomendar la forma de cubrir tal acontecimiento.

En la introducción se detalla que apunta a los medios de comunicación que transmitirán los partidos, a los periodistas que son enviados al estado árabe a cubrir el evento y a quienes generen mesas de debate de dichos encuentros deportivos. Asimismo, en el pie de página, se aclara que se hace referencia al mundial de fútbol jugado por varones, y se llama a debatir un nuevo manual para el género femenino, que disputará dicha copa en Julio de 2023 en Australia y Nueva Zelanda.

Los cuatro ejes que dividen las recomendaciones son: Racismo y Xenofobia, Violencia en el juego, Discriminación y por último, Género y diversidad sexual.

Racismo y Xenofobia: ante la diversidad cultural que presenta el torneo, el INADI recomienda en caso de referirse a alguien de la comunidad afro, no utilizar la palabra “negro” o la construcción “piel oscura”, sino simplemente denominar “afro” o “afrodescendiente”. Se ejemplifica dicha situación con una tarjeta roja en conjunto a la frase: “Este equipo tiene cinco jugadores de piel oscura”. Asimismo, se solicita no hacer referencia a situaciones negativas en conjunto o prácticas ilegales, al decir: “Se ve negra la suerte del equipo, o compró la entrada en el mercado negro”, más bien utilizar la expresión: “Compró la entrada en un circuito clandestino”.

Violencia en el juego: con respecto a la transmisión de jugadas que resulten violentas o acciones en contra de los/as árbitros/as, asistentes y cuerpos técnicos de los equipos se solicita no avalarlas al evitar su difusión, así como banderas o invasiones en el campo de juego. Al mismo tiempo, se recomienda a quienes relaten tales situaciones, que no utilicen frases como: “Al asistente le están tirando de todo desde la tribuna y la verdad se lo merece”. En el octavo punto del manual, cita: “Recomendamos no promover o reproducir cánticos o comentarios agraviantes de las parcialidades de los equipos”, y anima a decir al respecto: "Estas canciones muestran que todavía hay mucho que trabajar sobre la violencia en los estadios".

Discriminación: El INADI puntualiza la recomendación de "promover enfoques respetuosos de las diversidades corporales y evitar burlas y estigmatizaciones basadas en el aspecto físico". Por ejemplo, se pueden utilizar expresiones tales como: “Un gol vale igual, no importa el corte de pelo que tenga el deportista”. Asimismo, se hace hincapié en no mencionar frases o adjetivaciones que descalifiquen a la persona por su edad o discapacidad. Al mismo tiempo que se realiza una campaña a favor de la salud mental, en el manual recomiendan no realizar comentarios patologizantes relacionados a estas afecciones, como por ejemplo: “Ese árbitro es un autista”.

Género y Diversidad Sexual: Al cubrir el evento de nivel internacional, la titular del organismo, Victoria Donda, hace la recomendación de respetar la orientación sexual o la identidad autopercibida de las personas que participan de a competencia, y que si un comentario no es de carácter informativo, que se evite. Por ejemplo, sugieren utilizar frases como: “Es un deportista que dijo públicamente ser homosexual y a partir de allí fue respaldado por sus compañeros, la dirigencia y la hinchada”.

Al final del manual, se aconseja apegarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, artículo 66 incluyendo los recursos para garantizar el acceso a las personas con discapacidad, a saber: el Subtitulado oculto, la Interpretación de lengua de señas y la Autodescripción, generando una igualdad de derechos y una posibilidad de que todos puedan disfrutar del evento futbolístico.