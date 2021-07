Cuando Ramón Díaz entró a la cancha en el primer partido contra Boca, después de que River volvió a primera, la hinchada del xeineize entonó el clásico canto hiriente "vos sos de la B". Como respuesta "el Pelado" se señaló a sí mismo y movió el dedo índice como indicando "yo no".

Facundo Manes el precandidato por la UCR a diputado nacional dentro del frente Juntos, hizo hoy mas o menos lo mismo. “Yo no fui parte de Cambiemos, no pertenecí al gobierno de Macri ni de Vidal. Me estoy incorporando a una coalición y quiero plantear un salto cualitativo", explicó.

Es decir, Manes se abrió explícitamente del fracaso de gestión del gobierno de Cambiemos, tanto a nivel nacional como provincial y plateó abiertamente las diferencias tanto con Mauricio Macri como con María Eugenia Vidal, en cuanto al desarrollo de sus gestiones.

“Estamos frente a la crisis más importante de la historia argentina. Hoy el país es un Titanic que se hunde” le dijo a radio Urbana Play.

Mientras en el larretismo esperaban que estuviese en funcionamiento el "Manual de Convivencia" que elabora Patricia Bullrich para que los candidatos no se "maten" en la interna, Manes le sigue dando rienda suelta a sus ofensivas contra el PRO, para marcar una diferencia que le permita superar a Diego Santilli en la Provincia.

Parece difícil que el "Manual" haga callar a un Manes empeñado en diferenciarse, cuya estrategia claramente, es pegar a Santilli con la complacencia con el kirchnerismo, que es un argumento usado internamente por muchos dirigentes, para criticar a Horacio Rodríguez Larreta.