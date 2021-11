Mañana empezará a desarrollarse el juicio oral contra el actor Juan D'arthés, acusado de haber violado a su compañera de elenco Thelma Fardín, cuando esta solamente tenía 16 años, durante una gira del elenco de la tira televisiva "Patito Feo", en un hotel en Nicaragua.

El juicio se realizará en Brasil donde reside el actor por ser nacional de ese país. Fardín lo denunció en la Argentina, en Nicaragua, donde ocurrió el hecho y también en Brasil donde en definitiva se realizará el juicio.

Quienes conocen el proceso en ese país, dicen que es posible que la Justicia emita sentancia el mismo día martes, o en todo el miércoles, dado que se escucharán testimonios pero el resto de la probanza ya se encuentra producida.

En una entrevista otorgada a Página/12 en 2018, la actriz contó en detalle lo hechos que se jozgarán mañana. "Para irme a mi habitación subo por las escaleras de servicio. Atrás mío viene este hombre. Lo recuerdo patente. Ya era de noche porque en Nicaragua a las seis de la tarde no hay sol. Yo dormía sola en la habitación. Y este tipo estaba enfrente mío en la habitación y teníamos que bajar a comer y cortar un pastel porque era el cumpleaños de una compañera. Cuando quiero entrar a mi cuarto la tarjeta estaba desmagnetizada. Yo venía de la pileta y estaba con un shorcito básico, un vestidito arriba y la toalla. Él me dijo: ‘No podes bajar a la recepción. ¿Por qué no llamas desde mi habitación y que te suban una tarjeta?’. Yo estoy haciendo esa llamada y me empieza a besar el cuello desde atrás. Me quede completamente paralizada. Incluso hoy si estoy haciendo una llamada y me empiezan a hacer eso me parece desubicado. En ese momento me desconcertó por completo. El me agarra la mano, me da vuelta, me hace que lo toque, me muestra que estaba erecto y me dice ‘Mirá como me pones’", relató Thelma.

Asimismo continuó: "El me tira en la cama. Me corre el short. Me practica sexo oral. Yo le digo que no, le digo que no y su nombre. El sigue y me toca. Me mete los dedos. Y en ese momento le digo "Tus hijos tienen mi edad". Después descubro que es algo muy propio de las víctimas pensar en lo que el victimario no piensa. Y pensar que no puede estar pasando. Yo le seguía diciendo no. Es una frase muy contundente. Y él, sin embargo, se sube arriba mío y me penetra. En ese momento tocan la puerta para traerme la tarjeta. Eso logra que el salga de encima mío. Yo salgo corriendo a la puerta. Él me dice que no me vaya. Yo me meto en mi habitación a bañarme un rato largo. No entendía. Era una nena. Salía completamente de lo que podía manejar. Yo tuve que googlear cuantos años tenía en ese momento (45 años) porque para mí era un señor. Fin. Podía ser mi papá. Ni sabía cuántos años tenía", completó la actriz.