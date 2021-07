Alejandra Maglietti, columnista de Buen Día Continental, fue una de las invitadas por Andy Kusnetzoff a su programa de sábados a la noche, Podemos Hablar (PH). Allí contó una simpática anécdota juvenil sobre el amor platónico y la frustración de la concresión.

“En la facultad me gustaba mucho un chico, cuando empecé primer año y era como cuarto año ya, y había como onda, pero el flaco nunca nada. Ni siquiera me había hablado. Me encantaba, lo veía y estaba enamorada”, empezó explicando Maglietti.

Alejandra continuó: “Fue un amor platónico por años, no un toque. Y el flaco nunca nada. Me enteré que él hacía un curso de filosofía sobre Martin Heidegger y me anoté. Ahí la empecé a remar. Primero fuimos amigos como seis meses, pero pasó tanto, me costó tanto que el día que pasó lo que pasó no lo quise ver nunca más”.

Ale dejó claro que “El sexo con el flaco no estuvo bueno, ja. Era mi amor platónico, pero después pasó que él se quedó enganchado… ¡Pero ya se me había pasado! ¡Lo estuve esperando cinco años!”.

Así que ya sabe amigo, no se demore porque pierde.