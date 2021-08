Mauricio Macri se suma a la campaña electoral de Juntos. Ha tomado la decisión (¿unilateral?) de ayudar a los candidatos del espacio con su presencia en diversos actos públicos, y esos candidatos, no están muy seguros de sentirse "ayudados" con tal presencia.

Algún referente importante del PRO pidiendo estricto off, le dijo a Continental: "No es como cuando Obama se sumó a la campaña de Biden viste, esto es distinto, sea justo o no, Mauricio quedó muy mal visto".

La realidad es que no hay encuesta que no le de al ex presidente, el peor diferencial de imagen es decir, tiene mucha mas imagen negativa que positiva, en la enorme mayoría de los muestreos, peor que el de Cristina Kirchner.

Entonces, pegarse a los candidatos puede ser una mala señal para el elector indeciso que tenía en mente la posibilidad de votar a Juntos.

Macri va a estar próximamente en un acto con María Eugenia Vidal, luego acompañará a Diego Santilli, y estará también en Córdoba y Santa Fe y todos se preguntan si su presencia será un aporte o, como dijo otro dirigente del PRO, un "salvavidas de plomo".