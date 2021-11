¿Fue para Horacio Rodríguez Larreta, para Patricia Bulrrich, para los radicales o para todos?. La frase de Mauricio Macri pareció anticipar que tiene decidido dar la batalla interna para volver a la presidencia en 2023.

Fue en un encuentro de la Fundación Pensar, el think thank del PRO, en la Provincia de Córdoba, donde el ex presidente se siente fuerte y lanzó "muchos curas quieren ser Papa, pero van a tener que competir".

La frase fue leída como un desafío a los postulantes internos, especialmente a Horacio Rodríguez Larreta, quien ya se comporta como el candidato de Juntos para 2023. Así, Macri parece subirse a la carrera para volver al Sillón de Rivadavia en 2023.

Larreta también habló en el encuentro, pero no se refirió a candidaturas y la participación de Bullrich fue breve y grabada. La batalla dentro del PRO pinta caliente. El jefe de Gobierno porteño parece totalmente desmarcado de su ex líder y ahora la competencia tiene por delante dos años de desarrollo y fricciones.