El precandidato a Vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio, Luis Petri conversó con el Rifle Varela y el equipo de Elijo Creer:

-“Yo venía de perder una elección en Mendoza cuando Patricia (Bullrich) me propuso y no dudé un segundo. Tengo admiración por Patricia, porque he trabajado con ella. Sé de su coraje y su valentía y cuando me lo propuso me emocioné. La vi enfrentar a las mafias, al narcotráfico”.

-“Veo cómo la gente la abraza a Patricia, cómo llora cuando la ve, la esperanza que genera en millones de argentinos”.

-“La gente está esperando que digamos cómo vamos a resolver los problemas que tiene. Cuando ves que el 63% de los argentinos se endeuda para comer te das cuenta que la situación no da para más y te tenés que concentrar en eso”.

-“Para solucionar los problemas de la Argentina hay que tener coraje y valentía para enfrentar al kirchnerismo, al sindicalismo, a las organizaciones sociales…”

-“El Vicepresidente tiene dos roles muy importantes que cumplir: acompañar al Presidente de la Nación, en este caso, Patricia. Y lo segundo, presidir el Senado y lograr que todas las reformas que van a ser muchas y que se vienen postergando, como la reforma del Estado, la reforma impositiva, reformas de seguridad… tenés que construir mayorías para poder sacar esas reformas”.

-“No creo en los políticos coacheados que se desnaturalizan. Lo que tengo para mostrar es toda una trayectoria en materia de seguridad, que es por lo que se me reconoce”:

"La Ley de Alcohol Cero es un gran eslogan, pero si no la acompañás con controles y educación no tiene resultados positivos".

"Para enfrentar al kirchnerismo y sus recetas populistas hace falta mucho coraje y valentía".

"Yo estoy seguro que Patricia va a ganar las PASO y va a ser la Presidenta de la Nación".