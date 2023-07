Luis Juez habló con Fernando Bravo y estas fueron algunas de las frases que dejó:

-“Todavía no tenemos un resultado definitivo del escrutinio, que estuvo plagado de irregularidades asombrosas”.

-“Se contrató a una empresa por 2.400 millones de pesos y todavía no se terminó de cargar ni el 10% de las mesas. Fue un escándalo a partir de las 11 de la noche. Pero no lo digo yo, si no parecería que uno es un mal perdedor. Y yo me preparo para ganar y para perder, pero no para que te hagan trampa”.

-“Le dije que íbamos a intentar ganar, pelear contra un aparato monstruoso. Lo cierto es que en 25 años que llevan gobernando Córdoba los tipos no han podido organizar una elección transparente, decente, honesta, honorable, en la que a las 10 y media de la noche uno pueda darle un abrazo al que ganó, felicitarlo y decirle que cuente conmigo para ayudar en algo. Nada de eso pasó en 25 años. Schiaretti en 2007 nos comete un terrible fraude, y ahora, en vez de irse por la puerta grande, elige irse por la puerta de atrás. Cómo le gusta lo irregular al peronismo, cómo le gusta lo trucho, lo oscuro… A mí ninguna derrota me convierte en indigno, como ninguna victoria me convirtió en mañoso”.

-“En un montón de escuelas en las que ganamos muy bien, no fueron cargadas. Perder por dos puntos o tres puntos es como sacarle un empate al Manchester. Después nos quejamos de Formosa, de Chaco, de Santa Cruz, y decimos que les falta calidad institucional. Y bueno, estos tipos van a estar 25 años, más otros cuatro, 29 en el poder y la calidad institucional de Córdoba está por el piso”.