Otra Vuelta Juan Carlos de Pablo: "La política económica es 'No hay plata' más 'Federico Sturzenegger'" "Hay que tomar todas las decisiones sobre la base de que no va a haber salto devaluatorio, y si hay devaluación, te jodés", razonó el economista en relación a las afirmaciones de Luis Caputo sobre las demandas del Fondo Monetario de cara a un acuerdo con la Argentina. El ministro de Economía dijo que el FMI no le pidió devaluar.