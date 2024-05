Bravo.Continental "Educación, Salud y Seguridad son demandas esenciales de la sociedad que el Gobierno no entendió" "El Gobierno tiene la necesidad de hacer un ajuste y éste era el desafío político que tenía por delante. Ayer el Presidente entendió que era necesario reforzar qué es lo que se está buscando. Pero no sólo debe ajustar, también debe tener sensibilidad para ver qué ajustar y qué no", reflexionó Lucas Romero, director asociado de Synopsis Consultores.