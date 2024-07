En medio de la incertidumbre por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, el Senado aprobó con 63 votos a favor un proyecto que busca combatir la trata y desaparición de los menores de edad.

''Cuando presente el proyecto en 2022 hasta bullying me hicieron, me trataban como estúpida, me decían 'como no va a ser un delito comprar y vender niños' No, lo que no esta en el código penal no es delito', aseguró la diputada Carolina Losada en diálogo con Santo Biasatti. .