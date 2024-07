City porteña Dólar blue a $ 1.430: "Los bancos ven una similitud de los anuncios del Gobierno con el Plan Bonex" "Los bancos hubieran preferido seguir con respaldo del Banco Central y no del Tesoro. Pero a veces no hay muchas opciones, como le pasó a Erman González, que después hubo hiperinflación, ahora no creo que haya porque la situación es más tranquila", resumió el economista ORlando Ferreres.