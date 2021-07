La serie se llamará “The Winchesters” y contará la historia de los padres de Sam y Dean. Según la descripción publicada en Deadline: “Antes de Sam y Dean estaban John y Mary . Narrado desde el punto de vista de Dean Winchester The Winchesters es la épica historia de amor no contada de cómo se conocieron John y Mary y cómo se arriesgaron todo no solo para salvar su amor sino el mundo entero” . También se confirmó que Jensen Ackles volverá como prductor y también participará activamente de la serie como narrador en off.

Todavía está por ver si el creador de “Supernatural”, Eric Kripke, estará implicado de alguna forma. Él fue el responsable del primer arco argumental de la serie, ejerciendo de máximo responsable creativo durante las cinco primeras temporadas, aunque luego dejó la historia de nuevos showrunners sin tomar parte de las 10 temporadas que siguieron.

Es sabido que Kripke y Ackles tienen una excelente relación y de hecho volvieron a trabajar juntos ya que el actor es uno de los nuevos fichajes de la serie de Amazaon Prime “The Boys” para su tercera temporada. En su carácter de productor, Jensen Ackes formó una empresa – Chaos Machine Productions- junto a su esposa Daneel Harris y según declaró “Cuando Danneel y yo comenzamos Chaos Machine Productions , sabíamos cuál iba a ser la primera historia que quería contar. Era la de John y Mary Winchester o la historia de origen de Sobrenatural. "Siempre sentí que mi personaje, como Dean, quiso saber más sobre sus padres, su relación y cómo surgió. Así que me encanta la idea teniéndolo como guía en este viaje”.

Hay que recordar que en la serie esos papeles fueron interpretados por Jeffrey Dean Morgan y Samantha Smith pero teniéndo en cuenta que es una precuela y los personajes estarán en su juventud no parece que ambos puedan volver a sus papeles. Lo último que resta por ver, es si este proyecto avanza más allá del impulso inicial. No es la primera vez que The CW intenta expandir el título de “Supernatural” para producir spin-offs pero tanto “Bloodline” como “Wayward Sisters,” que llegaron a rodar episodios pilotos, no pasaron de ese primer escalón.

Hernán Pablo Méndez

