Los familiares del ARA San Juan que actúan como querellantes en la causa que investiga un supuesto espionaje sobre ellos mismos, pidieron la detención del ex presidente Mauricio Macri, por negarse a prestar declaración indagatoria en la causa que tramita el juez Martín Bava.

El ex presidente había sido citado anteriormente pero la notificación no pudo ser entregada y ahora, Macri decidió no presentarse y recusar al magistrado.

De ese modo, los presuntos espiados, presentaron un escrito solicitando la detención del ex líder del PRO, por negarse a estar a derecho después de dos citaciones.