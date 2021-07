La Eurocopa 2021 también ha dejado revalorizado a una gran cantidad de futbolistas. Algunos de ellos con nombre y peso ya ganado, y otros que han conseguido instalarse en la élite a partir de este campeonato.

Todos los que a continuación se mencionan llamaron la atención de clubes que están al menos entre los 10 más importantes de todo el mundo.

Declan Rice. El volante central de 22 años que fue subcampeón con Inglaterra es una promesa de la Premier League hace años. Pasó por casi todas las juveniles de la selección y siempre fue observado por clubes importantes, pero eligió permanecer en West Ham hasta ahora. Sin embargo, después de ganarse el puesto de número 5 indiscutido en la Euro, fue buscado por el Liverpool, que ya ofreció 70 millones de euros, y por el Manchester United, que ofertó menos pero con jugadores a cambio.

Renato Sanches. El mediocampista portugués fue revelación de la Euro 2016 y en aquel entonces eso le valió un pase desde el Benfica al Bayern Munich. En Alemania no le fue bien, pero su carrera resurgió al llegar al Lille durante la temporada pasada. Nuevamente, al llegar un torneo grande de selecciones, se ganó un lugar entre las figuras de Portugal y se reposicionó. Ahora, es pretendido con fuerza por el Tottenham y, fundamentalmente, por el Barcelona, que lo desea pero tiene a su dificultosa realidad económica como traba.

Manuel Locatelli. El volante central italiano surgió de las inferiores del Milan como una promesa rutilante, con buenos pasos por selecciones juveniles. Nunca pudo afianzarse en el Rossonero, en años tumultuosos, y terminó a préstamo y posteriormente traspasado definitivamente al Sassulo. Allí, de la mano del DT Roberto De Zerbi recuperó la confianza y llegó desde un equipo menor a la selección mayor. Tras una gran Eurocopa, con dos goles en la primera fase, está en el radar de la Juventus, que pretende ficharlo para la próxima temporada.

Federico Chiesa. Fue una de las grandes figuras del torneo. Arrancó como suplente de Domenico Berardi y forzó su titularidad a fuerza de actuaciones fantásticas y dos goles. El ex Fiorentina ya juega en un equipo de élite, como la Juventus, pero no en un equipo con tantas figuras no es un titular indiscutible. Por eso, y más allá de que la Vecchia Signora quiere retenerlo, fue contactado para el Bayern Munich, que le ofrece fundamentalmente un papel más preponderante en el equipo.

Mikkel Damsgaard. El danés es el ejemplo más contundente de un torneo absolutamente consagratorio. Con sólo 21 años y poco más de un año y medio en la Sampdoria, fue llamado a la Eurocopa para que tome experiencia a futuro, y se transformó en uno de los mejores del torneo. A partir del episodio de Christian Eriksen, tomó un papel más preponderante. Le hizo un gol extraordinario de tiro libre a Inglaterra, con el que su selección estuvo cerca de llegar a la final, hasta que apareció el penal fantasma de Raheem Sterling. Hoy, el joven surgido del Nordsjælland, está a un paso de convertirse en refuerzo del Real Madrid, que deslumbrado por su torneo quiere contar con él.