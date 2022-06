Dolores Cordero, más conocida como Lola Cordero, es una periodista española que vive en Argentina desde hace más de 15 años. Con un particular interés en los medios desde su adolescencia, Cordero se destaca actualmente por su labor en la radio, en el programa Korol Esperanza de Radio Continental y en televisión, durante el ciclo Bendita TV (El Nueve).

¿Cómo empezaste a trabajar en los medios?

Tenía 18 años y estudiaba doblaje, cuando un profesor me recomendó en Radio Minuto Sevilla para grabar publicidades. Siempre supe que quería hacer algo relacionado con lo social, me interesaba saber qué le pasaba al otro. Es por eso que estudié Trabajo Social, para tratar de servir de una manera o de otra pero hablar, comunicar, hablar con el otro, debatir, aprender siempre me interesó.

¿Cuáles son los aspectos que más disfrutas de tu profesión? ¿Y los que menos te gustan?

Lo que más me gusta es el público, disfruto el contacto con los oyentes, aprendo diariamente de ellos y, obviamente, disfruto del cariño que me transmiten. Lo que menos me gusta ... nada -se ríe- me apasiona mi trabajo.

¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre trabajar en la radio y en la televisión?

La principal diferencia es el tiempo. En la televisión, los tiempos son muy acotados, con lo cual no permite desarrollar muchas veces los temas, y además la imagen predomina sobre la idea.

Por otro lado, en la radio los tiempos son más extensos y además el ida y vuelta con el oyente es permanente. En síntesis, la televisión es un monólogo y la radio, un diálogo .

¿Qué destacas de hacer un programa de radio como Korol Esperanza?

Con Korol Esperanza creamos un producto muy novedoso para la AM que pone hincapié en el entretenimiento sin perder un ápice de información, y me encanta formar parte de nuevos proyectos.

¿Cuál es tu próximo objetivo a futuro?

Mi próximo objetivo, que ya está en marcha, es la docencia sobre medios de comunicación. Esta iniciativa arrancó el año pasado y este año daré un paso más. Siempre admiré el empuje y las ganas de los jóvenes, y después de tantos años dedicándome a la comunicación es inevitable. Me interesa aprender de los jóvenes ya que son nuestro futuro y quiero ser participe de una manera o de otra de ese crecimiento. Mi mayor admiración fue siempre para mis maestros en la escuela, universidad, trabajo, en la vida. No aspiro a inspirar pero si puedo transmitir lo que aprendí me doy por satisfecha.

Si pudieras hacerles llegar un mensaje a los oyentes, a aquellos que te acompañan todos los días desde la radio o desde la televisión, ¿qué les dirías?

Gracias, gracias y gracias. Sin ellos yo no podría vivir de lo que me apasiona, que es la radio. Espero hacerlo cada día mejor y crecer con ellos.