Una mujer sufrió el robo de su perro, un bulldog francés de apenas seis meses, mientras hacía fila para pagar en una farmacia del barrio porteño de Almagro.

“Uno de ellos, el que usaba una remera blanca, ya me estaba mirando desde antes”, mencionó la mujer. Y agregó: “Todo pasó en un instante. En cuanto agarré el medicamento y me dirigí a la caja, ‘Moro’ ya no estaba más”.